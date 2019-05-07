Четыре человека пострадали в ДТП в Тульской области

Легковой автомобиль столкнулся с машиной дорожных рабочих в Тульской области. Четыре человека получили травмы.

Авария произошла на трассе М2. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «ВАЗ» врезался в машину дорожных рабочих, который, по предварительной версии, стоял на обочине. Травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, а также двое рабочих. Об этом сообщают «Тульские известия».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Ижевске шесть человек пострадали в ДТП с участием маршрутки.