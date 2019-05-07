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Шесть человек получили травмы в пьяной аварии с маршруткой в Ижевске

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В ДТП с участием маршрутки в Ижевске пострадали шесть человек. Авария случилась поздним вечером 4 мая на улице Сабурова. Нетрезвый 52-летний водитель Fiat врезался в Hyundai, за рулем которого был мужчина 1995 года рождения.

В результате водитель легковой машины и его пассажиры — 16-летний юноша, 17-летняя и 29-летняя девушки — получили травмы. Пассажиры маршрутки, две женщины, также пострадали. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Как сообщалось 26 апреля, в Удмуртии автомобилист покинул место ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель столкнулся с Иж-2715 и скрылся. Отечественный автомобиль перевернулся. Позже сбежавшего водителя задержали.

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