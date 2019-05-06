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Проверку организовали по факту гибели водителя в ДТП в Астраханской области

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В Астраханской области в лобовом столкновении Toyota Land Cruiser и «ВАЗа» погиб водитель. По факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 1 мая на автодороге Волгоград–Астрахань недалеко от села Удачное. Автомобиль «ВАЗ» под управлением 20-летнего местного жителя выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего мужчины, пишет «Астрахань-24».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗа» погиб на месте. Травмы получили трое пассажиров иномарки: мужчины 41 и 34 лет, а также 35-летняя женщина. Они были госпитализированы в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, переломами и ушибами.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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