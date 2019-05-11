Три человека погибли в ДТП в Курской области

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом. ДТП произошло в Щигровском районе, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону.

По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat 1983 года рождения не справился с управлением сообщает в субботу, 11 мая, ТАСС.

«В 04:51 11 мая на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи поворота на с. Крутое Щигровского района», — говорится на сайте регионального МЧС.

9 мая легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области, в результате погибли пять человек. Инцидент произошел на проспекте Циолковского, после праздничного салюта в честь Дня Победы.