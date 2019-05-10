Девять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками в Петербурге

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных автобусов. Пострадали девять человек, включая троих детей.

«По предварительной информации, в 17:35 мск в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на Старопетергофском проспекте при столкновении двух маршрутных автобусов ПАЗ различные травмы получили девять пассажиров, трое из них несовершеннолетние», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что после осмотра в больницу для обследования доставили семь человек, включая одного ребенка. Как сообщили врачи, все пострадавшие получили легкие травмы. Их жизни ничего не угрожает. Видео с места происшествия публикует телеканал «78».

Ранее 10 мая сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинске Нижегородской области. В результате ДТП погибли пять человек.