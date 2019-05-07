Ведущую MTV насмерть сбили в Махачкале

Дагестанская журналистка и ведущая MTV Тамилла Абдулаева два раза попала в ДТП в Махачкале, вторая авария стала смертельной, сообщает местное издание «Регион online» во вторник, 7 мая.

По словам очевидцев, после первой аварии девушка была еще живой. Ее решили экстренно госпитализировать. Прибывшие на место ДТП медики положили телеведущую в машину скорой помощи и поехали в больницу.

По пути «скорая» тоже попала в ДТП, в результате которого пострадавшая получила новые травмы, от которых телеведущая скончалась.

Как отмечает издание, официально происшествие пока не прокомментировали.

Днем ранее, 6 мая, в аварию попал актер Игорь Фурманюк. Его госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.