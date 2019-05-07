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Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек

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Фото: Национальная полиция Украины/kv.npu.gov.ua
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В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом. Погибли два человека, сообщили в местной полиции.

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«За рулем автомобиля Chevrolet находился 32-летний житель Яготина, депутат городского совета. Он задержан. Установлено, что в момент дорожно-транспортного происшествия алкоголь в крови водителя-нарушителя составлял 2,0 промилле», — говорится в сообщении.

ДТП произошло между селом Сотниковка и городом Яготином. Водитель и пассажир мотоцикла погибли на месте аварии.

На месте происшествия работали руководство и следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, эксперты-криминалисты, работники Следственного управления полиции Киевщины, медики.

Проводится расследование, выясняются обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело, пишет «Газета.ру».

Ранее 7 мая сообщалось, что в поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.

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