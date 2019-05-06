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Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

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Фото: Depositphotos
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Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины. Три человека погибли, передает 6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Всего в грузовом автомобиле находились 23 человека. 19 человек удалось спасти, судьба еще одного остается неизвестной.

«По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека (предварительно, пассажиры — граждане Белоруссии)», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К ним привлечены 45 человек личного состава и девять единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ульяновском районе столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля. Пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.

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