Автомобиль с туристами упал в реку на Украине

Автомобиль с туристами с 40-метровой высоты упал в реку в Ивано-Франковской области Украины. Три человека погибли, передает 6 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Всего в грузовом автомобиле находились 23 человека. 19 человек удалось спасти, судьба еще одного остается неизвестной.

«По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека (предварительно, пассажиры — граждане Белоруссии)», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. К ним привлечены 45 человек личного состава и девять единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ульяновском районе столкнулись автобус и четыре легковых автомобиля. Пострадали десять человек, четверо из них были госпитализированы.