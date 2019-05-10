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Пять человек погибли в ДТП под Нижним Новгородом

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Фото: vk/novgorod_52
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Легковой автомобиль столкнулся с троллейбусом в городе Дзержинск Нижегородской области, в результате погибли пять человек. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 9 мая на проспекте Циолковского, после праздничного салюта в честь Дня Победы. В троллейбусе было два человека — водитель и кондуктор, в автомобиле — шесть человек.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 9 мая сообщалось, что под Иркутском 40-летний водитель автомобиля Toyota сбил группу пешеходов, перепутав педали газа и тормоза. Пострадавшие в результате инцидента получили необходимую помощь. Виновник инцидента прошел медицинское освидетельствование.

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