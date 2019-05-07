Появились подробности гибели ведущей MTV в ДТП в Махачкале

Появились подробности дорожно-транспортного происшествия в Махачкале, в котором погибла журналистка и телеведущая дагестанского канала «MTV Столица» Тамилла Абдулаева.

Представитель пресс-службы минздрава Дагестана Залина Муртазалиева прояснила, что на Абдулаеву был совершен «автонаезд». Ведущую в тяжелейшем состоянии доставили в Республиканскую клиническую больницу с черепно-мозговой травмой, где она позже скончалась.

Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал кадры с места гибели журналистки.

По данным местных СМИ, девушка попала в аварию два раза за день. После первого ДТП за ней приехала скорая помощь, в которую по пути в больницу врезалась машина.