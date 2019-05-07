Мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи

Мужчина скончался в московской наркологической клинике, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой. Об этом сообщает РЕН ТВ во вторник, 7 мая.

По данным телеканала, 42-летний мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

Пьеха открыл клинику в 2015 году, после того как сам вылечился от наркомании. По его словам, медцентр не приносит дохода и содержится на деньги, которые он зарабатывает в другой сфере.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 февраля клинику Пьехи ограбили. Злоумышленник проник в помещение и похитил из сейфа 1,2 млн рублей.