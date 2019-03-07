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Пьеха раскрыл подробности ограбления его клиники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В ночь на 23 февраля в Москве была ограблена наркологическая клиника, которая принадлежит Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой. Спустя почти две недели певец пришел к выводу, что преступником был человек, который хорошо знал расположение кабинетов, и где именно хранятся деньги, сообщает 7 марта «Пятый канал».

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«Сто процентов это была подготовленная акция. Сто процентов человек точно знал расстояния, время. Все было выверено. Это не мог быть какой-то случайный залетный гастролер, воришка или тот же наркоман, которого кумарило», — поделился Пьеха.

По его словам, ночью вор перепрыгнул через забор, вошел в здание и быстро нашел сейф, в котором хранились деньги. Эти средства были предназначены на оплату аренды помещений и выплату заработных плат.

Пьеха признался, что сам в свое время вылечился от наркомании, после чего решил в 2015 году открыть клинику, которая не приносит доход и содержится на деньги, которые зарабатываются им в другой сфере.

«Моя история, как наркомана, классическая. Я сделал классическую карьеру наркомана. От алкоголя до героина. Через все остальные вещества. Длилось это на протяжении пяти лет», — признался певец.

Ранее стало известно, что злоумышленник проник в наркологическую клинику и похитил из сейфа 1,2 млн рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

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