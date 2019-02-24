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СМИ рассказали о деталях ограбления клиники Пьехи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Злоумышленник, ограбивший наркологическую клинику в Москве, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой, отжал входную дверь заведения, после чего проник в кабинет учредителя и похитил из сейфа 1,2 млн рублей, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, преступление было совершено между 16:00 мск 22 февраля и 10:00 мск 23 февраля. В настоящее время полиции неизвестно, как именно грабителю удалось вскрыть сейф.

«Грабитель скрылся, ведется поиск», — рассказал источник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что злоумышленник выкрал из клиники более 1 млн рублей.

23 февраля безработного мужчину ограбили прямо в банке в центре Москвы. У потерпевшего похитили около 6 млн рублей.

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