В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи и его сестры

В Москве преступники ограбили наркологическую клинику, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой. Инцидент произошел в ночь на 23 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, грабители взломали сейф в кабинете учредителя и выкрали более 1 млн рублей. После этого злоумышленникам удалось скрыться. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

23 февраля безработного мужчину ограбили прямо в банке в центре Москвы. У потерпевшего похитили около 6 млн рублей.