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В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи и его сестры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Москве преступники ограбили наркологическую клинику, которая принадлежит певцу Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой. Инцидент произошел в ночь на 23 февраля, сообщает РЕН ТВ

По данным журналистов, грабители взломали сейф в кабинете учредителя и выкрали более 1 млн рублей. После этого злоумышленникам удалось скрыться. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело. 

23 февраля безработного мужчину ограбили прямо в банке в центре Москвы. У потерпевшего похитили около 6 млн рублей.

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