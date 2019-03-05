Полицейских из Калининграда обвинили в краже янтаря на 14 млн рублей

Следственное управление СКР по Калининградской области предъявило обвинение в превышении должностных полномочий, краже и воспрепятствовании предпринимательской деятельности четверым оперативникам МВД, которые изъяли в одном из магазинов Калининграда 41 кг янтаря.



Сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) арестовали еще в августе 2017 года. Сейчас обвиняемые Роман Трифонов, Сергей Бешенцев, Роман Шароян и Иван Баклицкий завершают ознакомление с материалами уголовного дела. В марте прокуратура может утвердить им обвинительное заключение.

Как сообщает РБК, после года в СИЗО полицейских отпустили под подписку о невыезде, они не были уволены и вернулись на службу.

Дело в отношении оперативников было возбуждено в августе 2017 года после заявления потерпевшей Татьяны Поповой, совладелицы магазина «Янтарная альтона». Следователь сначала вменил полицейским превышение должностных полномочий. В постановлении о возбуждении дела говорилось, что оперативники при обыске грубо нарушали УПК (в частности, не допустили в магазин адвоката), а также изъяли часть янтаря, который сочли контрабандным, и $12,5 тыс., не отразив это в протоколе. Позже обвинение оперативникам ужесточили, добавив еще две статьи. При этом, по данным следствия, весь янтарь находился в магазине на законных основаниях, о чем знали обвиняемые.

Следствие полагает, что часть янтаря (на 23 млн рублей) оперативники изъяли официально, а еще часть (на 14 млн рублей) украли. Сейчас официально изъятый янтарь возвращен потерпевшим.

В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего следователя Николая Воробьева, обвиняемого в краже крупной партии наркотиков.