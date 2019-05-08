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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

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Фото: РЕН ТВ
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ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.

Как передает РЕН ТВ, вечером в среду, 8 мая, водитель легковой иномарки пытался обогнать фуру и выехал для завершения маневра на встречную полосу движения. По этой полосе ехал автобус, Daewoo не удалось отклониться.

От удара легковой автомобиль отбросило под фуру. Место происшествие оцеплено, там работают сотрудники ГИБДД, дознаватели и медики. В фуре и автобусе пострадавших нет.

Ранее в среду в Белогорском районе Республики Крым столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ». Погибли два человека, еще один пострадал и был госпитализирован.

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