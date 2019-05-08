Два человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в Крыму

В Белогорском районе Республики Крым столкнулись «Лада Ларгус» и «КамАЗ». Погибли два человека, еще один пострадал и был госпитализирован.

Как сообщили ИА «Крыминформ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, авария произошла рано утром в среду, 8 мая. Автомобиль «Лада» под управлением мужчины 1994 года рождения во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КамАЗ». Легковушка оказалась прижата к барьерному ограждению.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два находившихся в «Ладе» человека. Еще один получил различные травмы и был доставлен в больницу. Отмечается, что для того, чтобы вытащить людей из легковушки, была проведена их деблокация с помощью гидравлического инструмента.

В пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Крым агентству рассказали, что по факту аварии организована проверка.