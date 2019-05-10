Морской пехотинец погиб в результате аварии на военной базе в США

Один морской пехотинец погиб, еще шестеро получили ранения после того, как на американской военной базе Camp Pendleton перевернулся бронированный автомобиль. Об этом в четверг, 9 мая, сообщила газета Los Angeles Times.

Имя погибшего не называется. По данным издания, пострадавших доставили в больницу. Серьезных травм они не получили.

«Это трагическое происшествие. Разделяем это горе с семьей, друзьями и близкими», — говорится в заявлении, опубликованном военными Camp Pendleton.

Уточняется, что в настоящий момент идет расследование инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего. Как отмечает издание, это уже второй случай с опрокидыванием военной машины на базе Camp Pendleton за последний месяц. В середине апреля при аналогичных обстоятельствах скончался военнослужащий по имени Джошуа Брайка.

30 января сообщалось, что в американском штате Огайо погибли три человека в результате крушения медицинского вертолета.