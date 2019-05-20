Прямой эфир
Сюжет:

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

Скрипач не нужен: что показал финал «Евровидения» в Израиле
Российский артист Сергей Лазарев занял третье место из-за недостаточной «хитовости» своей песни

«Они (EBU. — Ред.) нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям, и в частности мне как физическому лицу, которое сегодня вдруг стало врагом русского народа, которому не дали баллы», — сказал он агентству «РИА Новости» в понедельник, 20 мая.

По словам продюсера, в последний момент организаторы шоу отдали конверт представителям Белоруссии и заставили объявить результаты, которые «они сами придумали».

Как подчеркнул Дробыш, это не имеет ничего общего с решением жюри и народа. Он добавил, что члены жюри предложили озвучить в прямом эфире, что это не очки Белоруссии, но EBU им запретил.

EBU решил отстранить от голосования членов национального жюри Белоруссии из-за нарушения правил конкурса. Представители Белоруссии в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале конкурса.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.

Россиянин Сергей Лазарев занял третье место. Жюри нескольких стран поставили артисту низкие баллы или вообще ноль. При этом телезрители из 11 государств поставили россиянину наивысшие оценки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков оценил итоги «Евровидения»
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017