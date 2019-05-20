Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

«Они (EBU. — Ред.) нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям, и в частности мне как физическому лицу, которое сегодня вдруг стало врагом русского народа, которому не дали баллы», — сказал он агентству «РИА Новости» в понедельник, 20 мая.

По словам продюсера, в последний момент организаторы шоу отдали конверт представителям Белоруссии и заставили объявить результаты, которые «они сами придумали».

Как подчеркнул Дробыш, это не имеет ничего общего с решением жюри и народа. Он добавил, что члены жюри предложили озвучить в прямом эфире, что это не очки Белоруссии, но EBU им запретил.

EBU решил отстранить от голосования членов национального жюри Белоруссии из-за нарушения правил конкурса. Представители Белоруссии в интервью TUT.by рассказали, за кого голосовали в полуфинале конкурса.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.

Россиянин Сергей Лазарев занял третье место. Жюри нескольких стран поставили артисту низкие баллы или вообще ноль. При этом телезрители из 11 государств поставили россиянину наивысшие оценки.