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Европейский вещательный союз отказался пересматривать итоги «Евровидения»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Европейский вещательный союз (ЕВС) не будет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса на песенном конкурсе «Евровидение-2019». В организации посчитали, что ранее опубликованное видео с исполнением композиции Arcade «не дало ему преимуществ». Об этом сообщил журналистам официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

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Ранее 19 мая разгорелся скандал из-за того, что Лоуренс выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией было опубликовано на видеохостинге YouTube в 2017 году.

Гудман отметил, что ЕВС был в курсе того, что видео с данной песней было опубликовано в 2017 году.

«ЕВС хотел бы пояснить, что это не было официальным выпуском песни и вплоть до последнего времени запись видели лишь несколько сотен зрителей, пока это не стало известно перед конкурсом», — сказал он журналистам ТАСС в воскресенье, 19 мая.

Также Гудман добавил, что данное правило о необходимости выступать с новой композицией существует лишь для того, чтобы исполнители не участвовали в конкурсе с известными хитами, так как это «могло бы создать несправедливые преимущества». По его словам, в прошлом уже были ситуации, аналогичные истории с Arcade Лоуренса, и тогда ЕВС также допускал композиции к участию.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победивший представитель Нидерландов набрал 492 балла. Россиянин Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.

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