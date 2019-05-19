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Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Победитель «Евровидения» из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Видео выступления с аналогичной композицией опубликовано на видеохостинге YouTube в 2017 году, сообщает «Газета.ру».

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Согласно видеозаписи, победившую на «Евровидении» песню «Arcade» Лоуренс уже исполнял два года назад на живом выступлении в рамках проекта The Student Late Show. Данный факт может стать поводом для пересмотра итогов конкурса, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что Лоуренс также скрыл свою гомосексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса девушек, которые являются основной его аудиторией.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победивший представитель Нидерландов набрал 492 балла. Россиянин Сергей Лазарев выступил с композицией Scream и занял третье место, набрав 369 баллов.

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