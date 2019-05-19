Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Голосование профессиональных жюри и зрителей стран – участниц «Евровидения» в этом году довольно сильно отличалось. Особенно в отношении российского исполнителя Сергея Лазарева.

Жюри нескольких стран поставили артисту низкие баллы или вообще ноль. Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.

В общей сложности профессиональные судьи оценили его выступление в 125 баллов.

При этом телезрители 11 государств поставили россиянину наивысшие оценки, пишет «Федеральное агентство новостей».

По 12 баллов Лазарев получил от Белоруссии, Израиля, Албании, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии.

Еще по 10 баллов — от Португалии, Кипра и Черногории.

Восемь баллов ему присудили зрители Италии, Грузии, Словении, Германии и Греции. Всего представитель России набрал 244 балла.

В сумме Лазарев получил 369 баллов и занял третье место.

Победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Однако позже СМИ сообщили, что организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.

«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.