Зрители 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Голосование профессиональных жюри и зрителей стран – участниц «Евровидения» в этом году довольно сильно отличалось. Особенно в отношении российского исполнителя Сергея Лазарева.
Жюри нескольких стран поставили артисту низкие баллы или вообще ноль. Самой высокой оценки в 12 баллов Лазарев удостоился только от жюри Азербайджана.
В общей сложности профессиональные судьи оценили его выступление в 125 баллов.
При этом телезрители 11 государств поставили россиянину наивысшие оценки, пишет «Федеральное агентство новостей».
По 12 баллов Лазарев получил от Белоруссии, Израиля, Албании, Чехии, Эстонии, Армении, Азербайджана, Румынии, Сан-Марино, Литвы и Австрии.
Еще по 10 баллов — от Португалии, Кипра и Черногории.
Восемь баллов ему присудили зрители Италии, Грузии, Словении, Германии и Греции. Всего представитель России набрал 244 балла.
В сумме Лазарев получил 369 баллов и занял третье место.
Победа досталась представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. Однако позже СМИ сообщили, что организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.
«Евровидение» в этом году проходило с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.