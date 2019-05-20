Песков оценил итоги «Евровидения»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019», где Сергей Лазарев занял третье место с композицией Scream.

Журналисты спросили чиновника, заметил ли он некое особое отношение к России.

«Мы не можем судить. Мы не специалисты. Квалифицированно может Минкультуры сказать на этот счет», — ответил он.

Песков отметил, что третье — это тоже достойное место.

«Евровидение» прошло с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. По итогам голосования жюри и зрителей в финале победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс. Однако организаторы могут отменить его результат из-за нарушения правил конкурса.

Сергей Лазарев занял третье место. Жюри нескольких стран поставили артисту низкие баллы или вообще ноль. При этом телезрители 11 государств поставили россиянину наивысшие оценки.