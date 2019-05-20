Тамбовская область вошла в топ-5 регионов РФ по вводу жилья

Тамбовскую область включили в топ-5 регионов-лидеров по темпам ввода жилья в 2018 году. Исследование проводило агентство «РИА-Рейтинг».

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональную администрацию, в прошлом году в области построили 838 кв. м жилья в расчете на одного жителя. Таким образом, объем ввода жилья по сравнению с позапрошлым годом вырос на 2,3%.

В ближайшие пять лет ожидается также существенный рост объемов жилищного строительства в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Так, до 2024 года власти Тамбовской области планируют ввести в эксплуатацию более 6,2 млн кв. м. жилья. Таким образом, каждый год свои жилищные условия будут улучшать 30 тыс. семей.

Ранее губернатор Александр Никитин распорядился синхронизировать социальные проекты таким образом, чтобы новые жилищные микрорайоны сдавались не только с инженерной, но и с социальной инфраструктурой — поликлиниками, детскими садами и школами.