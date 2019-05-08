Свыше 260 млн рублей направят на предпринимательство в Тамбовской области

В Тамбовской области на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» направят более 260 млн рублей. Об этом стало известно в ходе координационного совета в администрации региона.

Как заявила начальник регионального управления развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольга Камнева, из них 256 млн рублей будут направлены из федерального бюджета, свыше 5 млн рублей поступят из регионального бюджета, пишет ИА «Абирег».

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» было создано пять региональных проектов. Они направлены на льготное финансирование малого и среднего бизнеса (МСБ), на улучшение условий его ведения, а также на поддержку фермеров и сельской кооперации, увеличение субъектов предпринимательства.

Помимо этого, на заседании совета было принято решение расширить состав координационного совета за счет представителей общественных предпринимательских объединений и субъектов МСБ.