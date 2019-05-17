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Более 80 аварийных домов расселят в Тамбовской области

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Тамбовская область получит около 87 млн рублей на программу переселения граждан из аварийного жилья. Всего планируется расселить 212 ветхих помещений.

Заявку Тамбовской области одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Регион получил поддержку в размере 87 млн рублей. Власти Тамбовской области предоставят софинансирование в размере почти 31,3 млн рублей, сообщает ИА «Абирег». Средства направят на переселение 212 человек в Тамбове, Котовске, Мичуринске и Моршанске.

С 2009 по 2016 годы в Тамбовской области было расселено порядка 74 тыс. кв. м ветхого жилья. Комфортные условия для проживания получили 2 тыс. семей. Новая региональная программа расселения рассчитана с 2019 по 2024 годы. За счет нее планируется расселить 21,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

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