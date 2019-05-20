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Apple предсказали убытки от новых пошлин США против Китая

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Фото: TASS/PA Images
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Резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары может нанести урон американской компании Apple, пишет в понедельник, 20 мая, South China Morning Post.

Аналитики газеты предполагают, что это отразится на всей цепочке поставок компонентов для смартфонов, что скажется на росте цены на продукцию Apple на 20%. Кроме того, компания может быть вовлечена в торговую войну.

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С 10 мая Вашингтон увеличил с 10 до 25% пошлины на китайские товары на сумму около $200 млрд. Позже президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд. Китай в качестве ответных мер с 1 июня вводит повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5 до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.

В начале декабря прошлого года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Американский лидер заявил, что согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, но Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры с Пекином шли успешно.

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