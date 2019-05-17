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В Москве началась церемония прощания с Доренко

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко началась в пятницу, 17 мая, в ритуальном зале Троекуровского кладбища.

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Проститься с журналистом пришли десятки человек. Среди присутствующих — главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, руководитель ВГТРК Олег Добродеев, коллеги журналиста и поклонники. Также на церемонии присутствуют вдова Доренко Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор.

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов рассказал журналистам о незаменимости и уникальности Сергея Доренко. Его репортажи влияли на изменения в России, подчеркнул он.

«Доренко верил в «четвертую власть» прессы», — поделился Мамонтов.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая. Ему стало плохо во время поездки по Москве на мотоцикле. Мужчина упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось его реанимировать.

Прощание с Дoрeнкo должно было пройти 12 мая на Троекуровском кладбище, но церемонию отменили, так как дочери от первого брака журналиста предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу тела на наличие ядов.

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