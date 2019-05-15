Стала известна новая дата прощания с Доренко

Прощание журналистом Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая. Церемония начнется в 11:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что после прощания тело Доренко будет кремировано.

Сергей Доренко скончался 9 мая после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал. Прибывшие врачи не смогли его реанимировать.

Прощание с Доренко должно было пройти 12 мая, но церемонию отменили, потому что сотрудники полиции отказались выдавать тело журналиста его вдове Юлии. Дочери от первого брака Доренко предположили, что их отца могли отравить, и запросили повторную экспертизу. Дополнительное исследование не выявило следов отравления.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого он работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».