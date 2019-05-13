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«Говорит Москва» закрыла передачу Сергея Доренко «Подъём»

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
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Утреннее шоу «Подъём», которое вел на радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, закрыто. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщил телеграм-канал радиостанции.

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«Подъёма» больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто», — говорится в заявлении.

Сергей Доренко скончался 9 мая после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

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