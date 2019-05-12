Прямой эфир

СМИ опубликовали подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко документы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы, подтверждающие, что у журналиста Сергея Доренко были проблемы с сердцем.

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко
59-летний радиоведущий скончался после падения с мотоцикла в центре столицы

Как рассказала вдова журналиста Юлия, впервые диагноз «аневризма аорты» был поставлен в 2016 году. Доренко наблюдался у врачей, принимал лекарства.

Ранее в воскресенье стало известно, что прощание с Сергеем Доренко перенесено из-за того, что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры. 10 мая старшая дочь журналиста заявила, что они с сестрой против кремации тела отца, так как у них есть основания полагать, что он умер не естественной смертью. Вдову Доренко Юлию она назвала «заинтересованным лицом».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017