СМИ опубликовали подтверждающие проблемы с сердцем у Доренко документы

Радиостанция «Говорит Москва» опубликовала документы, подтверждающие, что у журналиста Сергея Доренко были проблемы с сердцем.

Как рассказала вдова журналиста Юлия, впервые диагноз «аневризма аорты» был поставлен в 2016 году. Доренко наблюдался у врачей, принимал лекарства.

Ранее в воскресенье стало известно, что прощание с Сергеем Доренко перенесено из-за того, что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры. 10 мая старшая дочь журналиста заявила, что они с сестрой против кремации тела отца, так как у них есть основания полагать, что он умер не естественной смертью. Вдову Доренко Юлию она назвала «заинтересованным лицом».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.