Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко

В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи — Сергей Доренко. Вечером 9 мая теле- и радиоведущий, ставший символом российских медиа конца 1990-х — начала 2000-х, умер после падения с мотоцикла в центре столицы. Смерть Сергея Доренко подтвердили представители радиостанции «Говорит Москва», главным редактором которой он работал с февраля 2014 года. Мотоцикл Triumph Bonneville, на котором ехал журналист, был приобретен им меньше месяца назад.

Свою журналистскую карьеру Сергей Доренко начал на телевидении — он был ведущим на разных российских каналах, однако популярность получил после запуска собственной передачи на ОРТ. «Авторская программа Сергея Доренко» начала выходить в эфир осенью 1999 года и запомнилась зрителям резкой критикой в адрес московского мэра Юрия Лужкова и бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова. Именно тогда журналист получил прозвище Телекиллер, которое и сам нередко использовал в свой адрес.

Фото: ТАСС/Константин Крымский Сергей Доренко

В 2000-е, уйдя с телевидения, Сергей Доренко стал известен как радиоведущий — он вел программы на «Эхе Москвы» и возглавлял «Русскую службу новостей». В последние годы жизни, после ухода с поста главного редактора РСН, Сергей Доренко руководил радиостанцией «Говорит Москва». Свой последний эфир он провел 6 мая — в качестве ведущего утренней программы «Подъем». Каждый ее выпуск начинался с приветствия: «Здравствуй, Великий город!» — журналист всегда признавался в своей любви к российской столице.

9 мая 2019 года Сергей Доренко, передвигаясь на своем мотоцикле Triumph Bonneville по Садовому кольцу, «потерял управление, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением». Об этом со ссылкой на сотрудников ГИБДД сообщил руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По предварительным данным, 59-летнему журналисту стало плохо за рулем. Прибывшие врачи скорой помощи уже не смогли ему помочь.

20040523_gaf_rb31_248 В Москве в результате ДТП в районе Земляного Вала погиб известный журналист Сергей Доренко. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, журналисту внезапно стало плохо, он упал вместе со своим мотоциклом на проезжую часть. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его реанимировать. С 2014 года Сергей Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». До этого возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». Журналист стал известен, работая на телевидении ведущим передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» Фото: Global Look Press/Maxim Burlak/Russian Look RIAN_5492360 Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов RIAN_2714938 Сергей Доренко на праздновании дня рождения радиостанции «Эхо Москвы» Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова RIAN_2610774 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». Справа налево: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов Фото: РИА Новости/Илья Питалев RIAN_2824516 Сергей Доренко в студии московского Гостиного Двора во время ежегодной спецпрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире российских телеканалов и радиостанций Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев RIAN_3091871 Доренко на проспекте Сахарова в столице во время фестиваля «Москва — город мотоциклистов» Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович RIAN_386188 Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

«Жил красиво, умер как рокер»

Одним из первых соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко высказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал столичный градоначальник на своей странице в соцсети Twitter.

В отечественной журналистике у Сергея Доренко были разные роли, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Сергей Доренко1 Сергей Доренко во время открытия ежегодного Московского мотопарада Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

— В журналистике он понимал всё — от ее самых запредельных высот до того, как она на самом деле устроена, — подчеркнул он. — Это был безмерно талантливый и образованный человек, который понимал, что сегодня зацепить читателя и слушателя можно, только будучи ярким журналистом. Так он и жил, так он и говорил, так он вообще действовал.

Экс-председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов вспоминает о Сергее Доренко как о человеке, очень увлеченном своей профессией.

— Он занимался активно журналистскими расследованиями, боролся с коррупцией. Не всегда умел побеждать, ему нелегко пришлось на этом фронте, — сказал он «Известиям». — Конечно, нужно выразить соболезнование коллегам по работе. Это имеет большое значение для тех, кто занимается нашей профессией.

Глава Московского союза журналистов Павел Гусев был знаком с Сергеем Доренко с 1990-х и запомнил его как яркого автора, своеобразно отражавшего ту непростую для страны эпоху.

— Сергей Доренко работал с олигархами и был ярчайшим представителем тех взглядов, в то время формировавшихся в новой России, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Он не отступал перед своими оппонентами, всегда рвался в бой, всегда имел свою точку зрения.

Сергей Доренко 2 Сергей Доренко Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Дмитрий Ермаков

Павел Гусев признался, что неоднократно вступал в дискуссии с журналистом, но Сергей Доренко был «реальным представителем цеха, той новой журналистики, в которой он достиг высочайшего уровня».

— То, что его не стало, — большая потеря для российской журналистики, — констатировал он.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев уверен, что Сергея Доренко можно по праву назвать Enfant terrible отечественной журналистики.

— Он умел быть всегда интересным и никого не оставлял равнодушным, — отметил политолог в беседе с «Известиями». — Великий человек, как бы и кто бы ни относился к нему и его творчеству. Последний из могикан. Жил красиво, умер как рокер.

Для российской журналистики Доренко был сначала киллером, потом героем, потом богом, отметил в беседе с «Известиями» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Киллером в конце 90-х — когда он оказался, по сути, лучшим шоуменом, способным продавать зрителю политическую информацию. И если не одним из архитекторов будущей властной конструкции нулевых, то определенно участником этой стройки, — рассказал он. — Героем — во время событий вокруг «Курска», странных попыток репрессий (вокруг все того же мотоцикла) и поиска своей интонации в нулевые. Богом — когда показал способность придумывать новые форматы и становиться лучшим в них.

В результате, в возрасте, когда многие проходят творческий кризис или упадок, журналист пришел к максимальному профессиональному пику за все годы своей работы, отметил политолог.

Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.