Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Опубликовано видео с места гибели журналиста и радиоведущего Сергея Доренко. Журналист скончался в четверг, 9 мая, после падения с мотоцикла на улице Земляной Вал в центре Москвы.

На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, что на месте инцидента работают правоохранители. Специалисты осматривают мотоцикл марки Triumph.

Информацию о смерти Доренко подтвердил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

Доренко умер после ДТП в Москве. Журналист ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть.

Когда медики прибыли на место аварии, он находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».