Умер Сергей Доренко

Российский журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни. Об этом в четверг, 9 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации журналистов, он умер после ДТП в Москве. Уточняется, что Доренко ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе Земляного Вала.

Когда медики прибыли на место ДТП, журналист был без сознания, находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Информацию о смерти Доренко подтвердил «РИА Новости», ссылаясь на информацию от врачей, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Свою известность он получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».