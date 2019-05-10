Стало известно место похорон Сергея Доренко

Журналиста и радиоведущего Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает в четверг, 9 мая, «РИА Новости» со ссылкой на одного из соратников журналиста.

«Ожидается, что Сергей будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Дату похорон объявят завтра», — рассказал источник агентства.

Сергей Доренко скончался 9 мая после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть.

Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти. Медики пытались реанимировать его в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

С 2014 года Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва». До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда он был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».