Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад

Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Журналисты отмечают, что пост о покупке Доренко разместил в социальных сетях 23 апреля.

ДТП произошло на улице Земляной Вал. Журналист ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть. Когда медики прибыли на место аварии, журналист находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов. Радиоведущий скончался, ему было 59 лет.

Сергей Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».