Опубликовано последнее видео с Сергеем Доренко

В Сети появилось последнее видео с российским журналистом и радиоведущим Сергеем Доренко, который скончался в четверг, 9 мая, в Москве.

На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, как журналист в шлеме стоит вблизи своего нового мотоцикла марки Triumph. На видео есть надпись «праздник».

Как отмечает телеканал, в День Победы Доренко отдыхал в загородном доме у своего друга — известного китаеведа Бронислава Виногродского.

Ранее в этот же день стало известно, что мотоцикл Triumph, на котором журналист попал в аварию в центре Москвы, был куплен меньше месяца назад.

Доренко умер после ДТП в Москве. Журналист ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть.

Когда медики прибыли на место аварии, он находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».