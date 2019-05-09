Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Очевидец рассказал об обстоятельствах аварии, в которой погиб известный российский журналист и радиоведущий Сергей Доренко, передает «Московский Комсомолец» в четверг, 9 мая.

По его словам, в тот момент он проезжал в сторону Таганской площади по улице Земляной Вал, журналист ехал ему навстречу.

«Неожиданно он (мотоцикл. — Ред.) пошел в занос, его повело в бок, ударился в отбойник, водитель еще до этого упал и покатился по асфальту», — сказал свидетель происшествия.

Он добавил, что сразу после этого остановился и помог дотащить упавшего на тротуар. По словам очевидца, водитель находился в бессознательном состоянии, глаза у него были открыты, никаких видимых повреждений не было.

Доренко умер после ДТП в Москве. Журналист ехал на мотоцикле, во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть.

Когда медики прибыли на место аварии, он находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».