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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Вдова погибшего 9 мая российского журналиста Сергея Доренко Юлия рассказала, что он знал о своих проблемах с сердцем и несколько раз за последние годы проходил обследование. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«4 июня 2016 года Сергей прошел ультразвуковое обследование сердца. Был поставлен диагноз: аневризма восходящего отдела аорты с аортальной регургитацией I степени. 8 июня 2016 года он сделал КТ коронарных артерий в другой клинике. Диагноз подтвердился. По словам врачей, операция не требовалась. Через год он снова делал УЗИ для контроля», — заявила Юлия Доренко.

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По ее словам, журналист на постоянной основе принимал препараты, снижающие давление. Все документы переданы в полицию. Вдова Доренко также отметила, что со своими дочерьми от первого брака Екатериной и Ксенией он почти не общался. «Они меня не уважают. Относятся ко мне, как к собственности. Мне такая любовь не нужна», — привела Юлия слова журналиста.

Кроме того, она отметила, что Доренко был категорически против захоронения в земле и хотел быть кремированным. «Он хотел, чтобы его собственный прах был разделен: часть нужно было захоронить в земле, чтобы было место, куда приходить детям; часть — развеяна на горе Митридат в Керчи, где Сергей родился и проводил летние каникулы со своей бабушкой Леной», — рассказала вдова журналиста.

Ранее в воскресенье стало известно, что прощание с Сергеем Доренко перенесено из-за того, что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры. 10 мая старшая дочь журналиста заявила, что они с сестрой против кремации тела отца, так как у них есть основания полагать, что он умер не естественной смертью. Вдову Доренко Юлию она назвала «заинтересованным лицом».

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

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