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Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания

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Фото: агентство городских новостей Москва
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Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.

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По ее словам, похороны отменили в последний момент, потому что судебно-медицинские эксперты не успели сделать все необходимые процедуры.

«Мы очень благодарны, что вы пришли. Мы также пришли и были намерены проститься с ним в 11:00», — цитирует Екатерину телеканал «360». Судмедэксперты не успели дополнительно взять забор тканей, пояснила она. Точную дату похорон Сергея Доренко его старшая дочь не назвала.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти.

Утром 12 мая стало известно, что прощание с Доренко перенесено.

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