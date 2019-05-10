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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, Путин давно был знаком с Доренко и «всегда ценил его вклад в развитие отечественной журналистики и его принципиальную позицию», передает «РИА Новости».

Доренко умер 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру столицы ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Прибывшие на место врачи констатировали клиническую смерть. Медики боролись за жизнь Доренко больше часа, но их попытки не увенчались успехом. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Журналисту было 59 лет. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.

Сергей Доренко с 2014 года занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва». До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность к нему пришла в 1990-х, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

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