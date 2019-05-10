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Дочери Доренко заявили об интересах мачехи в смерти их отца

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Старшие дочери журналиста Сергея Доренко — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.

По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти.

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«Я вызывала полицию и написала заявление. Я считаю, что она [Юлия] заинтересованное лицо. Я прошу не сжигать его тело, а провести тест ДНК [чтобы понять], отчего он умер. Я считаю, что он умер не естественной смертью, у меня есть определенные факты. А если тело сожгут — концы в воду», — заявила она в беседе с РБК.

Как отмечает РЕН ТВ, после требований девушек специалисты взяли необходимые анализы, экспертиза будет проведена в течение 30 дней. Между тем подготовкой к траурным мероприятиям, по данным телеканала, взяла на себя Юлия Доренко.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Похороны журналиста пройдут 12 мая на Троекуровском кладбище. Церемония прощания начнется в 11 утра в траурном зале.

Сергей Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого он работал радиоведущим и главным редактором радиостанции «РСН». Известность к нему пришла в 1990-х годах прошлого столетия, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

Журналист был женат дважды. С первой супругой Мариной Доренко он прожил в браке с 1980 по 2013 год. У них родилось трое детей — дочери Ксения и Екатерина и сын Прохор. В 2013 году он женился на журналистке Юлии Силявиной. Пара воспитывала двух дочерей — Варвару и Веру.

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