Цветы в память о журналисте Доренко принесли к зданию редакции «Говорит Москва»

Люди приносят к зданию редакции «Говорит Москва» цветы в память о главном редакторе радиостанции Сергее Доренко, который скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщается на сайте «Говорит Москва».

«К зданию редакции «Говорит Москва» несут цветы в память о Сергее Доренко», — говорится в сообщении. Уточняется, что о дате и месте похорон журналиста объявят позже.

Сергей Доренко скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть в районе улицы Земляной Вал.

Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти. Медики в течение часа и 20 минут пытались реанимировать его, однако их попытки оказались безуспешными. Причиной смерти Доренко стал разрыв аорты. Об этом стало известно из официального заключения судебно-медицинской экспертизы.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».