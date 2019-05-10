Названа дата похорон Сергея Доренко

Похороны и прощание с журналистом Сергеем Доренко состоятся в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище столицы. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал «Интерфаксу» гендиректор радиостанции Владимир Мамонтов, церемония прощания начнется в 11 утра в траурном зале, затем состоятся похороны.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Прибывшие на место врачи констатировали клиническую смерть. Медики боролись за жизнь Доренко больше часа, но не смогли его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Президент России Владимир Путин 10 мая выразил соболезнования семье и близким Доренко. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин давно был знаком с журналистом и всегда ценил его принципиальную позицию.

Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого он работал радиоведущим и главным редактором радиостанции «РСН». Известность к нему пришла в 1990-х годах прошлого столетия, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».