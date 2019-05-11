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СМИ узнали о переносе похорон Сергея Доренко

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет в воскресенье, 12 мая, однако похорон в этот день не будет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в мэрии.

Траурная церемония начнется в 11:00 мск на Троекуровском кладбище, затем состоится процедура кремации.

«Дальше вопрос будет решаться после того, как родственники заберут (прах. — Ред.) Про кладбище пока нет информации, возможно, потом будут похороны, но это еще не решено», — рассказал собеседник агентства.

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер на 60-м году жизни 9 мая после аварии в Москве. Во время поездки на мотоцикле по центру города ему внезапно стало плохо, после чего он упал на проезжую часть. Врачам не удалось его спасти. По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.

Однако старшие дочери журналиста — Ксения и Екатерина — обратились в полицию с просьбой перепроверить причины смерти их отца, а также отменить кремацию. По словам Екатерины Доренко, вдова журналиста Юлия является «заинтересованным лицом» в его смерти.

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