Прямой эфир

Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.

На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, как медики на улице Земляной Вал кладут журналиста на носилки и помещают в автомобиль скорой помощи. Когда врачи прибыли на место аварии, Доренко находился в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Сергей Доренко скончался в Москве на 60-м году жизни. Он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Москвы, когда ему внезапно стало плохо и он упал на проезжую часть. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин. У радиоведущего могло остановиться сердце.

Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко
Коллеги Доренко скорбят по журналисту

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017