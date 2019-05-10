Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко

В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.

На записи, опубликованной телеканалом РЕН ТВ, видно, как медики на улице Земляной Вал кладут журналиста на носилки и помещают в автомобиль скорой помощи. Когда врачи прибыли на место аварии, Доренко находился в состоянии клинической смерти. Его пытались реанимировать в течение 1 часа и 20 минут, однако это не дало результатов.

Сергей Доренко скончался в Москве на 60-м году жизни. Он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Москвы, когда ему внезапно стало плохо и он упал на проезжую часть. По предварительным данным, смерть наступила от естественных причин. У радиоведущего могло остановиться сердце.

Доренко занимал должность главного редактора радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».