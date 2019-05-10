Коллеги Доренко скорбят по журналисту

Сотрудники радиостанции «Говорит Москва» скорбят по Сергею Доренко, журналисту и главному редактору станции, который скончался в четверг, 9 мая, в Москве.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ, видно, как у здания, где расположена редакция «Говорит Москва», коллеги журналиста плачут и обнимаются. Перед входом стоит фотография Доренко с черной ленточкой и цветами.

Журналист скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть. Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».