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Коллеги Доренко скорбят по журналисту

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сотрудники радиостанции «Говорит Москва» скорбят по Сергею Доренко, журналисту и главному редактору станции, который скончался в четверг, 9 мая, в Москве.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ, видно, как у здания, где расположена редакция «Говорит Москва», коллеги журналиста плачут и обнимаются. Перед входом стоит фотография Доренко с черной ленточкой и цветами.

Журналист скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть. Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти.

Доренко занимал должность главреда радиостанции «Говорит Москва» с 2014 года. До этого работал радиоведущим и главным редактором станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил в 1990-х, когда он вел информационные передачи «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

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В Москве в результате ДТП в районе Земляного Вала погиб известный журналист Сергей Доренко. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, журналисту внезапно стало плохо, он упал вместе со своим мотоциклом на проезжую часть. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его реанимировать. С 2014 года Сергей Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». До этого возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». Журналист стал известен, работая на телевидении ведущим передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко»
Фото: Global Look Press/Maxim Burlak/Russian Look
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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко на праздновании дня рождения радиостанции "Эхо Москвы"
Сергей Доренко на праздновании дня рождения радиостанции «Эхо Москвы»
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям "Спутник", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва". Справа налево: главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». Справа налево: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сергей Доренко в студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций
Сергей Доренко в студии московского Гостиного Двора во время ежегодной спецпрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире российских телеканалов и радиостанций
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко во время мотофестиваля "Москва - город мотоциклистов" на проспекте Сахарова в Москве
Доренко на проспекте Сахарова в столице во время фестиваля «Москва — город мотоциклистов»
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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