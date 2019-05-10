Девушке стало плохо на месте гибели Сергея Доренко

Девушке стало плохо на месте гибели журналиста и радиоведущего Сергея Доренко в Москве. Предположительно, она является его родственницей или знакомой, сообщил в четверг, 9 мая, РЕН ТВ.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, как на улице Земляной Вал в центре столицы девушка делает несколько шагов, а потом падает. Ее вовремя подхватывают рядом стоящие люди.

Как отмечает телеканал, в тот момент на месте происшествия уже находились родственники Сергея Доренко.

Журналист скончался в четверг, 9 мая, после аварии в Москве. Он ехал на мотоцикле в центре столицы. Во время движения ему внезапно стало плохо, и он упал на проезжую часть. Когда врачи прибыли на место происшествия, журналист находился в состоянии клинической смерти.

Сергей Доренко с 2014 года являлся главным редактором радиостанции «Говорит Москва». До этого он был радиоведущим и главредом станции «Русская служба новостей». Известность журналист получил благодаря телевидению — был ведущим информационных передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко».

Ожидается, что Доренко будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.