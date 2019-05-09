Символ «Времени»: в Москве погиб Сергей Доренко

В Москве в результате ДТП в районе Земляного Вала погиб известный журналист Сергей Доренко. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, журналисту внезапно стало плохо, он упал вместе со своим мотоциклом на проезжую часть. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его реанимировать. С 2014 года Сергей Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». До этого возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». Журналист стал известен, работая на телевидении ведущим передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко»