Символ «Времени»: в Москве погиб Сергей Доренко

В Москве в результате ДТП в районе Земляного Вала погиб известный журналист Сергей Доренко. Насколько можно судить по сообщениям в СМИ, журналисту внезапно стало плохо, он упал вместе со своим мотоциклом на проезжую часть. Когда медики прибыли на место происшествия, пострадавший находился в состоянии клинической смерти, врачи не смогли его реанимировать. С 2014 года Сергей Доренко — главный редактор радиостанции «Говорит Москва». До этого возглавлял радиостанцию «Русская служба новостей». Журналист стал известен, работая на телевидении ведущим передач «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко»
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремле
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сергей Доренко на праздновании дня рождения радиостанции «Эхо Москвы»
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью в прямом эфире радиостанциям «Спутник», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». Справа налево: главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, главный редактор Международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Сергей Доренко в студии московского Гостиного Двора во время ежегодной спецпрограммы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в эфире российских телеканалов и радиостанций
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Доренко на проспекте Сахарова в столице во время фестиваля «Москва — город мотоциклистов»
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Журналист Сергей Доренко во время встречи со студентами Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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