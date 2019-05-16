Искателям сокровищ на месте обмеления Волги пригрозили уголовным наказанием

Власти Татарстана пригрозили административной и уголовной ответственностью тем, кто решит искать артефакты на мощеной дороге, открывшейся в результате обмеления Волги. С подобным предупреждением выступил республиканский комитет по охране объектов культурного наследия.

Древняя мостовая, которую обнаружили после обмеления реки, как выяснилось, когда-то соединяла полуостров Локомотив и старый речной порт в Адмиралтейской слободе. Она просуществовала до 1950-х годов, пока тракт не был затоплен во время наполнения Куйбышевского водохранилища.

Сейчас его исследуют археологи. Сама дорога и объекты, которые найдут в этом районе, могут получить статус охраняемого памятника, даже если уровень воды в реке восстановится.

Как сказала помощник главы Татарстана Олеся Балтусова, чьи слова приводит Inkazan.ru, у дороги уже сейчас скопилось много машин —люди собирают там камни, чтобы увезти себе на дачу. В связи с этим в комитете предупредили, что подобные действия являются незаконными, поскольку могут привести к повреждению или утрате культурного слоя.

Наказание варьируется в зависимости от того, используют ли люди специальные приспособления для того, чтобы обнаружить сокровища, например металлоискатели. В этом случае им грозит штраф до 1 млн рублей, лишение права занимать определенные должности или даже лишение свободы.