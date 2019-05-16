Прямой эфир

Искателям сокровищ на месте обмеления Волги пригрозили уголовным наказанием

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Татарстана пригрозили административной и уголовной ответственностью тем, кто решит искать артефакты на мощеной дороге, открывшейся в результате обмеления Волги. С подобным предупреждением выступил республиканский комитет по охране объектов культурного наследия.

Древняя мостовая, которую обнаружили после обмеления реки, как выяснилось, когда-то соединяла полуостров Локомотив и старый речной порт в Адмиралтейской слободе. Она просуществовала до 1950-х годов, пока тракт не был затоплен во время наполнения Куйбышевского водохранилища.

Сейчас его исследуют археологи. Сама дорога и объекты, которые найдут в этом районе, могут получить статус охраняемого памятника, даже если уровень воды в реке восстановится.

Как сказала помощник главы Татарстана Олеся Балтусова, чьи слова приводит Inkazan.ru, у дороги уже сейчас скопилось много машин —люди собирают там камни, чтобы увезти себе на дачу. В связи с этим в комитете предупредили, что подобные действия являются незаконными, поскольку могут привести к повреждению или утрате культурного слоя.

Наказание варьируется в зависимости от того, используют ли люди специальные приспособления для того, чтобы обнаружить сокровища, например металлоискатели. В этом случае им грозит штраф до 1 млн рублей, лишение права занимать определенные должности или даже лишение свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австрийский музей планирует вернуть в РФ вывезенные нацистами античные артефакты
Вечный день Помпеи: Эрмитаж представил артефакты из погибшего города
Выставка «Боги, люди, герои» предлагает увидеть в античности современность

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017